الاقتصاد

غدا.. إعلان سعر الطرح النهائي لأسهم أرامكو السعودية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يعلن غدا سعر الطرح النهائي لأسهم أرامكو السعودية (الطرح العام الثانوي) غدا الجمعة، إضافة إلى إعلان التخصيص النهائي لاسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.
وانتهي أمس اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي لـ154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو السعودية، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء).

طرح أسهم أرامكو السعودية

وكان الطرح العام الثانوي للشركة لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم شركة أرامكو السعودية، قد بدأ الأحد الماضي.
ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو السعودية ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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