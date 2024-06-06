شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش أسعار النفط وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

سوق وول ستريت

الأسواق الأوروبية

الأسواق الآسيوية

السلع الأساسية

العملات الأجنبية

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن أسعار النفط انتعشت وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية.وقال التقرير: إن أسعار الذهب ارتفعت، إضافة إلى ارتفاع الدولار، بينما بقيت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في 3 أسابيع تقريبا.ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، موسعةً مكاسبها بعد الرهانات المستمرة على خفض أسعار الفائدة وارتفاع أسهم شركة إنفيديا ذات الوزن الثقيل مما وضع وول ستريت عند مستويات قياسية.وعززت سلسلة من النتائج الضعيفة لسوق العمل الآمال في أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.لكن المكاسب التي حققتها العقود الآجلة تراجعت بسبب ترقب المزيد من البيانات الاقتصادية القادمة في الأيام المقبلة.وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 5,370.75 نقطة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1% إلى 19,098.50 نقطة، واستقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز عند 38,897.0 نقطة.كان الأداء الجيد لسهم إنفيديا الداعم الأكبر لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب، واللذان أغلقا عند مستويات قياسية يوم الأربعاء.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2% ليصل إلى 5,354.03 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2% تقريباً ليصل إلى 17,186.38 نقطة.وتباطأ مؤشر داو جونز الصناعي، حيث ارتفع بنسبة 0.3% إلى 38,807.33 نقطة، وكان أقل بكثير من الذروة التي سجلها في مايو.شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً يوم الأربعاء، حيث انتعشت بعد خسائر الجلسة السابقة قبل بيانات النشاط الإقليمي الرئيسية، حيث يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسة النقدية.وارتفع مؤشر داكس في ألمانيا بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.3%.وارتفعت الأسهم الألمانية بعد الإغلاق يوم الأربعاء، حيث قادت المكاسب التي حققتها قطاعات البرمجيات والتكنولوجيا والأدوية والرعاية الصحية الأسهم إلى الارتفاع.كما ارتفع مؤشر داكس عند الإغلاق في فرانكفورت، بنسبة 0.89%، بينما ارتفع مؤشر إم داكس بنسبة 0.74%، وارتفع مؤشر تيك داكس بنسبة 1.77%شهدت أسواق الأسهم الآسيوية في معظمها ارتفاعاً يوم الأربعاء، بعد الإشارات الإيجابية على نطاق واسع من وول ستريت خلال الليل، وسط تراجع العوائد العالمية وبسبب التفاؤل بأن البيانات التي تظهر ضعف سوق العمل الأمريكي ستشجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.وانخفض سوق الأسهم اليابانية بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، مواصلاً خسائره في الجلسة السابقة، على الرغم من الإشارات الإيجابية على نطاق واسع من وول ستريت خلال الليل.وانخفض مؤشر نيكاي 225 ليقترب من مستوى 38,500، مع خسائر في معظم القطاعات بقيادة أسهم شركات صناعة السيارات والأسهم المالية والتكنولوجية.وأغلق مؤشر نيكاي 225 الجلسة الصباحية عند مستوى 38,527.60، بانخفاض قدره 309.86 نقطة أو 0.80 %، بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 38,343.98 في وقت سابقارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لقياس الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.وارتفع سعر الشراء الفوري للذهب بنحو 0.3% ليلامس مستويات 2,335.62 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت الأسعار بنحو 1% في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 2،355.50 دولار.وصعد الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في شهرين تقريباً في الجلسة الماضية، في حين بقيت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريباً، مما جعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين.وارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% يوم الأربعاء، بعد أ من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، حيث فاقت الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر على حساب القلق بشأن الطلب بعد أن أظهرت البيانات زيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية.واستقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 89 سنتاً، أو 1.2%، عند 78.41 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 82 سنتاً، أو 1.1%، إلى 74.07 دولاراً.ارتفع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات انتعاش قطاع الخدمات في أكبر اقتصاد في العالم في مايو بعد انكماشه في الشهر السابق، مما يسلط الضوء على حالة عدم اليقين التي تحيط بالبداية المتوقعة لدورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% عند 104.28 دولار، بعد أن سجل في وقت سابق 103.99 يوم الثلاثاء.وتراجع اليورو، وهو أكبر مكون لمؤشر الدولار، بعد بيانات مؤشر معهد إدارة التموين، حيث انخفض قليلاً عند 1.0874 دولار.