شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل مكاسبها..تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 6-6-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول واصلت مكاسبها من الجلسة السابقة اليوم الخميس وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار كان محدوداً على خلفية ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام والمنتجات وخطة أوبك + الأخيرة لزيادة العرض.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 78.68دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.41 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 83.08 دولار للبرميل .



