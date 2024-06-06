شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار عن اكتوبر والشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه فى تمام الساعة 8:42 دقيقة صباح اليوم خلال عمل الصيانة المبرمجة على الدائرة رقم 1 وادى النطرون / الشيخ زايد جهد 220 ك.ف، واثناء اجراءات اعادة توصيل هذه الدائرة بعد انتهاء أعمال الصيانة فصلت الدائرة رقم 2 وادى النطرون / الشيخ زايد جهد 220 ك.ف.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا الفصل تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن بعض مناطق في أكتوبر والشيخ زايد و على الفور تم استكمال توصيل الدائرة رقم 1 وإعادة الأحمال تدريجيا

وتم المرور على الدائرة رقم 2 لمعرفة سبب الفصل حيث تبين أن سبب الفصل يرجع الى مرور عائق ( شاحنة مرتفعة ) أسفل الوجه السفلى من الدائرة مما أدى إلى قطع بالموصل في منتصف المسافة بين البرجين 1 ، 2 وتم توصيل التيار الكهربائى وتراوح زمن انقطاع التغذية الكهربائية مابين 13 دقيقة إلى 48 دقيقة.



