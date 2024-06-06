شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل78.41 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة أكثر من 1% عند التسوية بعد أن سجلت أدنى مستوى في أربعة أشهر، نتيجة ظهور بيانات عن زيادة مخزونات الوقود الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتًا، أي بنسبة 1.2 % ، لتصل إلى 78.41 دولار للبرميل عند التسوية وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا، أي بنسبة 1.1 % إلى 74.07 دولار للبرميل عند التسوية.

وافقت الدول الثمانية الأعضاء فى تحالف "أوبك+"، خلال اجتماعها الوزاري الـ 37 بالرياض بحضور ممثلي دول السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي من النفط الخام اعتبارا من 1 يناير المقبل حتى 31 ديسمبر 2025، وحدد التحالف مستوى إنتاج دوله عند 39.7 مليون برميل يوميا خلال هذه الفترة .

وتعهدت كل من العراق وروسيا وكازاخستان بتحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم خطتهم الخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ يناير 2024 إلى الأمانة العامة ل‍أوبك ، قبل نهاية يونيو الجاري.

وكانت "أوبك بلس" قد أعلنت عن تخفيضات تطوعية إضافية في إنتاجها من البترول الخام، في شهرى أبريل و نوفمبر من العام الماضى.

وشدد التحالف على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض، كما قرر عقد الاجتماع الوزاري الـ38 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في الأول من ديسمبر 2024.

وأكدت الدول الأعضاء على الالتزام الكامل بالإجراءات التى تكفل الحفاظ على استقرار أسواق البترول وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل واستنادا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي الذي تتبناه دول التحالف.