شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 155 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 11560 نقطة، وبتداولات بلغت 5.455 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 249.358 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.078 تريليون ريال.انخفضت أسهم 155 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 70، من بين 236 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، مياهنا، وأسمنت السعودية، وطيبة، وأسمنت القصيم، وأسمنت أم القرى، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الكابلات السعودية، والخريف، وعذيب للاتصالات، والغاز، وصدر، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 26230 نقطة، وبتداولات بلغت 31.410 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.479 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.446 مليار ريال.وارتفعت أسهم 36 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 26 من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.