شكرا لقرائتكم خبر عن المجدوعي للسيارات هيونداي تستحوذ على صدارة جوائز هيونداي العالمية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تقديرًا لاستراتيجيتها الرئيسية في تقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائها على جميع الأصعدة، حققت شركة المجدوعي للسيارات هيونداي، الموزع المعتمد لمركبات هيونداي في المناطق الشرقية والشمالية، ثلاث جوائز رئيسية.الجائزة الأولى كأفضل شركة في الشرق الأوسط وأفريقيا لتميزها في تعزيز مبيعات وخدمات المركبات التجارية متعددة الاستخدامات للنصف الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على الجائزة الثانية لتصنيفها ضمن أفضل موزعي هيونداي في الشرق الأوسط وأفريقيا.وتسلم الأستاذ يوسف بن علي المجدوعي، رئيس مجموعة المجدوعي، الجائزة في الحفل السنوي الذي أقامته شركة هيونداي موتور بحضور الاستاذ أحمد سعود عباسي الرئيس التنفيذي للمجدوعي للسيارات والمهندس شريف الجوهري المدير التنفيذي للمجدوعي هيونداي.وأكد المهندس شريف الجوهري، المدير التنفيذي لشركة المجدوعي هيونداي، أن اعتلاء صدارة الوكيل المميز والأفضل في خدمات السيارات التجارية متعددة الاستخدامات يعكس الجهود الكبيرة والاستثمار الضخم الذي قامت به الشركة في تطوير خدماتها والتوسع في التنوع بمبيعات مركبات وسيارات هيونداي من منطلق مسؤوليتها الثابتة تجاه عملائها من أجل نيل ثقتهم والحفاظ على علاقة مستدامة معهم.جاءت هذه الجوائز مباشرة بعد حصول شركة المجدوعي للسيارات هيونداي على جائزة أفضل وكيل خدمات ما بعد البيع على مستوى العالم في مؤتمر شركة هيونداي موتور العالمية لخدمات ما بعد البيع الذي عقد في سيول، كوريا في 16 أبريل 2024. وقال: "بتوجيهات الإدارة، نجحت الشركة في الاستحواذ على نسبة مميزة من التقدير والثقة بفضل خدماتنا المتطورة، مع تنفيذنا لاستراتيجية ترتكز على التوسع بخدماتنا مع علامة هيونداي لاسيما المركبات التجارية التي يرتفع عليها الطلب باستمرار بالإضافة الى التوسع بمراكز البيع، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، وتوفير الإمدادات لها ". وختم المهندس شريف الجوهري قائلا:" كذلك اشتركنا بالحصول على الجائزة المميزة المشتركة لمبيعات سيارات هيونداي بالمملكة العربية السعودية لنكون واحدا من اهم وكلاء هيونداي بالشرق الاوسط وافريقيا لعام 2024 وهذا ايضا دليل على ثـقة عملاءنا بطرازات هيونداي من جهة وخدماتنا من جهة اخرى." وهذا يعكس أيضًا ثقة عملائنا في نماذج هيونداي والخدمات المقدمة عبر فروعنا المختلفة.