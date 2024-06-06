شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. تراجع المؤشرات بختام التعاملات بتداولات 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.783 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 26428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 32307 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 11407 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة.