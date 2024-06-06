شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: 50 مليار دولار تلقتها مصر فى 3 أشهر والتعاون مع "بريكس" يدعم النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن مشاركة مصر فى الفعاليات الاقتصادية والمالية الدولية يدعم التعاون الثنائى وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى إطار استراتيجية مصر لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار سنوياً.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة DMC ، أن تواجد مصر واستضافتها للفعاليات الدولية يدعم النمو وفرص العمل، لافتا إلى أن اتحاد المصارف العربية، أكد خلال مؤتمره الذى يعقد حالياً فى مدينة شرم الشيخ أن مصر تلقت نحو 50 مليار دولار استثمارات وتدفقات دولارية خلال 3 أشهر بفضل إجراءات 6 مارس الماضى والتى عملت على توحيد سعر الصرف وتهيئة المناخ لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن مشاركة مصر بمنتدى دول البريكس الاقتصادى الدولى فى نسخته الـ27 والمنعقد تحت عنوان "التحول إلى اقتصاد عالمى متعدد الأقطاب"، بمدينة سانت بطرسبورج فى روسيا يسهم فى طرح الرؤى المستقبلية المصرية للتعامل مع التحديات العالمية، بالإضافة إلى دعم التعاون بين مصر ومختلف دول تجمع بريكس والتى تمثل 28% من الاقتصاد العالمى بحجم اقتصاد 30 تريليون دولار.