شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الكوري فتح آفاق للتعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش فعاليات المنتدى العالمى العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذى تستضيفه العاصمة الكورية سيول، بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور لى جونج هو وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وجمهورية كوريا فى مجالات الرقائق الالكترونية، والذكاء الاصطناعى وذلك بحضور خالد عبد الرحمن سفير مصر لدى جمهورية كوريا.

وخلال اللقاء؛ تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لاحقا بين مصر وجمهورية كوريا تتضمن مجالات التعاون التى تم مناقشتها خلال الاجتماع، كما وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى واستكمال مباحثات التعاون بين الجانبين.

كما شارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى العالمى العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حول التوجهات الإستراتيجية للتحول الرقمى فى أفريقيا؛ وذلك بمشاركة وزراء من غانا وتونس ومدغشقر، وغينيا بيساو، وجزر القمر؛ حيث أوضح الدكتور عمرو طلعت فى كلمته خلال الجلسة استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل من خلال العمل ارتكازا على 3 محاور وهى تحقيق التحول الرقمى لتمكين المواطنين من تلقى الخدمات الحكومية على نحو ميسر وسهل ومحوكم، وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة فى الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع وريادة الأعمال؛ مستعرضا جهود الدولة لتبنى استخدام الذكاء الاصطناعى والتقنيات الناشئة، والمشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية، وكذلك الجهود المبذولة لتوفير بيئة تشريعية داعمة لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز الشركات على الاستثمار فى مصر.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع ستانلى كيم نائب الرئيس للأعمال العالمية لشركة تليشيسبس TELECHIPS الرائدة فى مجال أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة؛ بحضور سفير مصر لدى جمهورية كوريا. حيث بحث اللقاء إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير للشركة فى مصر.

والتقى الدكتور عمرو طلعت مع مسئولى شركة "ماندو" MANDO الرائدة فى تصنيع مكونات السيارات؛ بحضور السيد سفير مصر لدى جمهورية كوريا.



تناول اللقاء المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال التعهيد؛ والجهود المبذولة لتشجيع الشركات على الاستثمار فى مصر فى هذا المجال فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد. كما تم بحث فرص إقامة الشركة مركز للبحث والتطوير لها بمصر.



حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



الجدير بالذكر أن المنتدى العالمى العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنظمه وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية لمجتمع المعلومات فى مدينة سيول بجمهورية كوريا تحت عنوان "تعزيز التضامن بين كوريا وأفريقيا من خلال الابتكار الرقمى" وذلك بالتزامن مع فعاليات قمة "كوريا-أفريقيا 2024" التى تنعقد بمشاركة وزراء ومسئولين من القطاعين الحكومى والخاص من جمهورية كوريا ودول أفريقيا.



وتأتى مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى المنتدى العالمى العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلبية للدعوة الموجهة له من السيد وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا.



ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت خلال زيارته التى تستغرق 3 أيام عددا من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين، وعدد من مسؤولى الشركات الكورية لبحث فرص التعاون والاستثمارات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.