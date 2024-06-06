شكرا لقرائتكم خبر عن مسجلا 28.30 ريال.. سهم أرامكو يغلق مرتفعا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق سهم أرامكو السعودية اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.35% ليصل إلى 28.30 ريال.
ووفقا لبيانات تداول سجل أفضل طلب لسهم أرامكو السعودية 28.25 ريال، فيما سجل أفضل عرض 28.30 ريال.
وأدرجت أرامكو في السوق المالية السعودية في 11 ديسمبر 2019.
ويعلن غدا سعر الطرح النهائي لأسهم أرامكو السعودية (الطرح العام الثانوي) غدا الجمعة، إضافة إلى إعلان التخصيص النهائي لاسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.
وانتهي أمس اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي لـ154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو السعودية، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء).
ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو السعودية ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.
وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.
وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.
ووفقا لبيانات تداول سجل أفضل طلب لسهم أرامكو السعودية 28.25 ريال، فيما سجل أفضل عرض 28.30 ريال.
سهم أرامكو السعوديةيبلغ رأس مال أرامكو 90 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المصدرة 242 مليار سهم، ولا توجد قيمة اسمية للسهم.
وأدرجت أرامكو في السوق المالية السعودية في 11 ديسمبر 2019.
ويعلن غدا سعر الطرح النهائي لأسهم أرامكو السعودية (الطرح العام الثانوي) غدا الجمعة، إضافة إلى إعلان التخصيص النهائي لاسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.
وانتهي أمس اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي لـ154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو السعودية، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء).
طرح أسهم أرامكو السعوديةوكان الطرح العام الثانوي للشركة لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم شركة أرامكو السعودية، قد بدأ الأحد الماضي.
ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو السعودية ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.
وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.
وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.