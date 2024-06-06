شكرا لقرائتكم خبر عن «المواساة»: تأسيس شركة مع «الدواء للخمات الطبية» برأس مال مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالشراكة مع شركة الدواء للخدمات الطبية باسم (شركة مداواة ورعاية الطبية).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تأسيس الشركة لغرض أنشطة العيادات الطبية، ومركزها الرئيسي بمدينة الخبر.

وحددت الشركة رأس مال الشركة بمبلغ (مليون ريال) بحصص موزعة بنسبة 51% لشركة الموساة للخدمات الطبية و49% لشركة الدواء للخدمات الطبية.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات استراتيجية الشركة، ومن المتوقع أن تساهم أنشطة (شركة مداواة ورعاية الطبية) بشكل إيجابي في النتائج المالية لشركة المواساة للخدمات الطبية.