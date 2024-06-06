شكرا لقرائتكم خبر عن «المواساة»: تأسيس شركة مع «الدواء للخمات الطبية» برأس مال مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالشراكة مع شركة الدواء للخدمات الطبية باسم (شركة مداواة ورعاية الطبية).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تأسيس الشركة لغرض أنشطة العيادات الطبية، ومركزها الرئيسي بمدينة الخبر.
وحددت الشركة رأس مال الشركة بمبلغ (مليون ريال) بحصص موزعة بنسبة 51% لشركة الموساة للخدمات الطبية و49% لشركة الدواء للخدمات الطبية.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات استراتيجية الشركة، ومن المتوقع أن تساهم أنشطة (شركة مداواة ورعاية الطبية) بشكل إيجابي في النتائج المالية لشركة المواساة للخدمات الطبية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تأسيس الشركة لغرض أنشطة العيادات الطبية، ومركزها الرئيسي بمدينة الخبر.
وحددت الشركة رأس مال الشركة بمبلغ (مليون ريال) بحصص موزعة بنسبة 51% لشركة الموساة للخدمات الطبية و49% لشركة الدواء للخدمات الطبية.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات استراتيجية الشركة، ومن المتوقع أن تساهم أنشطة (شركة مداواة ورعاية الطبية) بشكل إيجابي في النتائج المالية لشركة المواساة للخدمات الطبية.