شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: تنفيذ صفقات خاصة لأسهم أرامكو قبل افتتاح السوق.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل



وأضافت أن ذلك بناءً على إعلان شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب للطرح الثانوي العام لشركة أرامكو السعودية، بعنوان "إعلان بخصوص إطلاق الطرح العام الثانوي الخاص بأسهم أرامكو السعودية المنشور على موقع تداول السعودية، وبخصوص فئات المؤسسات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها. صفقة خاصة لأسهم أرامكو السعودية أوضحت أنه يجب الأخذ بالاعتبار: أن السوق ستيسر تلك العملية بتفعيل جلسة قبل مزاد الافتتاح خاصة للصفقات المتفاوض عليها فقط لأسهم شركة أرامكو السعودية ليوم الأحد 03 ذو الحجة 1445هـ الموافق 09 يونيو 2024م.

ونوهت بإتاحة الصفقات المتفاوض عليها فقط لأعضاء السوق المشاركين في عملية الطرح الثانوي العام لشركة أرامكو السعودية بتقديم صفقات متفاوض عليها فقط لشركة أرامكو (رمز تداول: 2222).

وأشارت إلى أن ساعات السوق المعتادة ستستمر لجميع الأوراق المالية المدرجة، حيث يكون مزاد الافتتاح في 09:30:00 صباحاً.

وأوضحت أن الصفقات المتفاوض عليها المنفذة في الجلسة الجديدة قبل مزاد الافتتاح يوم الأحد 03 ذو الحجة 1445هـ الموافق 09 يونيو 2024م سيتم عكسها في صفحة "الصفقات المتفاوض عليها". الدمام - شريف احمد - قالت تداول السعودية : إن الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية فئة المؤسسات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها في 9 يونيو الحالي، ستتم تلك الصفقات كما هو معمول به حاليا.وأضافت أن ذلك بناءً على إعلان شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب للطرح الثانوي العام لشركة أرامكو السعودية، بعنوان "إعلان بخصوص إطلاق الطرح العام الثانوي الخاص بأسهم أرامكو السعودية المنشور على موقع تداول السعودية، وبخصوص فئات المؤسسات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها.أوضحت أنه يجب الأخذ بالاعتبار: أن السوق ستيسر تلك العملية بتفعيل جلسة قبل مزاد الافتتاح خاصة للصفقات المتفاوض عليها فقط لأسهم شركة أرامكو السعودية ليوم الأحد 03 ذو الحجة 1445هـ الموافق 09 يونيو 2024م.ونوهت بإتاحة الصفقات المتفاوض عليها فقط لأعضاء السوق المشاركين في عملية الطرح الثانوي العام لشركة أرامكو السعودية بتقديم صفقات متفاوض عليها فقط لشركة أرامكو (رمز تداول: 2222).وأشارت إلى أن ساعات السوق المعتادة ستستمر لجميع الأوراق المالية المدرجة، حيث يكون مزاد الافتتاح في 09:30:00 صباحاً.وأوضحت أن الصفقات المتفاوض عليها المنفذة في الجلسة الجديدة قبل مزاد الافتتاح يوم الأحد 03 ذو الحجة 1445هـ الموافق 09 يونيو 2024م سيتم عكسها في صفحة "الصفقات المتفاوض عليها".