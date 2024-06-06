الاقتصاد

«الراشد»: شراء موقع مصنع قائم في «صناعية القصيم» بـ9.2 مليون ريال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الراشد»: شراء موقع مصنع قائم في «صناعية القصيم» بـ9.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الراشد للصناعة شراء موقع مصنع قائم بالمدينة الصناعية الأولى بالقصيم، بقيمة 9.2 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الموقع شامل عقود الإيجارات لهيئة المدن الصناعية والمباني وآلات والمعدات مشروطا بالموافقات الحكومية.
وأضافت أن أسباب الصفقة: زيادة الإنتاج والتوسعات للشركة، متوقعة ظهور الأثر المالي خلال عام 2025.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا