شكرا لقرائتكم خبر عن «الراشد»: شراء موقع مصنع قائم في «صناعية القصيم» بـ9.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الراشد للصناعة شراء موقع مصنع قائم بالمدينة الصناعية الأولى بالقصيم، بقيمة 9.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الموقع شامل عقود الإيجارات لهيئة المدن الصناعية والمباني وآلات والمعدات مشروطا بالموافقات الحكومية.

وأضافت أن أسباب الصفقة: زيادة الإنتاج والتوسعات للشركة، متوقعة ظهور الأثر المالي خلال عام 2025.