شكرا لقرائتكم خبر عن 13 يونيو.. بدء توزيع أرباح نقدية على مساهمي «مكة للإنشاء والتعمير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير توزيع الأرباح ابتداءً من يوم 13/06/2024م الموافق 07/12/1445هـ عن طريق مصرف الراجحي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن توزيع الأرباح سيتم عن طريق إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية.

ونوهت بصرف الأرباح مباشرة بمراجعة أحد فروع مصرف الراجحي وذلك لكل من: المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مرتبطة بحسابات بنكية، والمساهمين حملة الشهادات (الذين ليس لديهم محافظ استثمارية) بموجب شهادة الأسهم.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع (تداول) بتاريخ 30/05/2024م الموافق 22/11/1445هـ نتائج الجمعية العامة العادية (37).

وتضمنت النتائج: الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م بواقع (1.50) ريال للسهم والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ (247,224,360) ريال.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة الـ37 التي انعقدت يوم الأربعاء 29/05/2024م الموافق 21/11/1445هـ