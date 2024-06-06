الاقتصاد

«العبيكان للزجاج» تحصل على تسهيلات من مصرف الراجحي بـ50 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة العبيكان للزجاج على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.
وأضافت أن الهدف من التسهيلات : تمويل رأس المال العامل، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بكامل قيمة التسهيلات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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