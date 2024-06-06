شكرا لقرائتكم خبر عن «العبيكان للزجاج» تحصل على تسهيلات من مصرف الراجحي بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة العبيكان للزجاج على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.

وأضافت أن الهدف من التسهيلات : تمويل رأس المال العامل، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بكامل قيمة التسهيلات.