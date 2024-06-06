شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» تتسلم تعويضا بقيمة 39.26 مليون ريال عن عقار في الدرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" استلامها تعويضاً عن أحد العقاريين محل النزع الواقع في الرياض (بحي الخزامى، الدرعية).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التعويض تقدر بنحو 39.263 مليون ريال.

وأضافت أن ذلك سينتج عنه أثر مالي أرباح رأسمالية تقدر بنحو 26.284 مليون ريال.

وأفادت بأن التعويض عن المبنى الأخر لا يزال تحت الإجراءات وسيتم الإفصاح عن أي تطورات في حينه.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول استلامها محضر إبلاغ بالتقدير لعقاريها محل النزع الواقع في الرياض (بحي الخزامى ، الدرعية) وقدر التقييم بقيمة (53،853،272) ريال.