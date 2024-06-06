شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الدولية: الاستثمار فى الطاقة العالمية سيتجاوز 3 تريليونات دولار 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن يتجاوز إجمالي حجم الاستثمار في الطاقة العالمية نحو 3 تريليونات دولار خلال عام 2024.

وبحسب تقرير الوكالة، الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، فإنه من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في تكنولوجيا الطاقة النظيفة والبنية الأساسية الخاصة بها، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية، إلى تريليوني دولار أمريكي خلال هذا العام.

وأوضح التقرير، أن شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط وآسيا قادت معظم الاستثمارات، لافتا إلى أن هناك نقصا في الاستثمار بمجال الطاقة لبعض الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية في مختلف دول العالم.

من جهته أوضح فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن تنمو الاستثمارات في مجال الطاقة إلى 500 مليار دولار أمريكي في عام 2024؛ نظرا لانخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية.