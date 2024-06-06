تنويه هام من "تاون جاس" بشأن رائحة الغاز في القاهرة الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن القيام بأعمال صيانة بخطوط الغاز تمر حنة فيلات القرنفل تقاطع شارع التسعين الشمالى التجمع الخامس وذلك يوم السبت اعتبارا من الساعة العاشرة مساء.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التى قد تنتج وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.