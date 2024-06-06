شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: وزارة البترول تعلن إعادة ضخ وتشغيل إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 6-6-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة، منها وزارة البترول تعلن إعادة ضخ وتشغيل إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، و وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الكوري فتح آفاق للتعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى..

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الكوري فتح آفاق للتعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى

على هامش فعاليات المنتدى العالمى العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذى تستضيفه العاصمة الكورية سيول، بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور لى جونج هو وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وجمهورية كوريا فى مجالات الرقائق الالكترونية، والذكاء الاصطناعى وذلك بحضور خالد عبد الرحمن سفير مصر لدى جمهورية كوريا.

وزير التجارة والصناعة يلتقى وزير تجارة الاتحاد الأوراسى

التقى المهندس أحمد سمير أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الأوراسي حيث تناول اللقاء آخر تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد والذي يضم دول روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، وذلك في إطار مشاركته بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يُعقد خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.

رئيس غرفة صناعة الملابس وسفير هولندا يتفقدان مشروع صحتنا رأسمالنا

تفقد وفد من غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمد عبد السلام مع السفير الهولندي في مصر بيتر موليما والدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي الأنشطة والفعاليات التدريبية ضمن مشروع "صحتنا رأسمالنا"، بمنطقة العامرية الذي يهدف إلي نشر الوعي بأهمية الصحة الانجابية بين العاملات و العاملين وتعظيم دور العيادات المتنقلة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعمال مصانع الملابس بمحافظة الإسكندرية.

نائب وزير السياحة تشارك فى جلسة نقاشية عن السياحة الصحية بمصر

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كمتحدث في الجلسة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان "توحيد الجهود: التكامل بين الجهات المعنية لإنشاء نموذج فعال للسياحة الصحية في مصر" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon" الذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية- مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" وينظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

تنمية المشروعات: ندعم أصحاب المشروعات التراثية ونساعدهم للتوسع فى تسويق منتجاتهم

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وإتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني لدعم المنتجات المصرية التراثية التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة لتعزيز قدرة أصحاب تلك المشروعات على التسويق في الداخل والخارج، خاصة اصحاب المنتجات الحرفية والتراثية التي تشتهر بها مصر وتعبر عن الهوية والثقافة المصرية العريقة .

وزيرة التخطيط تشارك فى جلسة دور تجمع البريكس فى ضمان الأمن الغذائى العالمى

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "دور تجمع البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي" وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري. أدار الجلسة إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

مصر تستضيف الملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد NDB خارج دول «بريكس»

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة يومي 11 و 12 يونيو الجاري، الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد NDB، خارج دول «بريكس»، وينظمه بنك التنمية الجديد بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بهدف التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.

وزارة البترول تعلن إعادة ضخ وتشغيل إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة التشغيل والضخ لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة تدريجياً اعتباراً من اليوم الخميس مثلما تم الإعلان عن ذلك أمس، حيث يأتي ذلك عقب انتهاء الخفض المؤقت للإمدادت من أجل الحفاظ علي كفاءة التشغيل للشبكة القومية للغازات الطبيعية.

21.7 % انخفاضا فى قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا عام 2023

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليــوم الخميس نشــرة "العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2023" وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامي ( 2022 ، 2023).

أمين أوابك: انخفاض قيمة صادرات الخام للدول الأعضاء 7.7% لـ121.9 مليار دولار

صرح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال عيسى اللوغاني، أنه في إطار المتابعة الدورية للمستجدات في السوق البترولية العالمية أصدرت الأمانة العامة التقرير الربع الأول لعام 2024 حول الأوضاع البترولية العالمية، الذي يتابع التطورات في المؤشرات الرئيسية للسوق البترولية العالمية والمتمثلة في الطلب والعرض وحركة المخزونات والاسعار والعوامل المؤثرة عليها، وحركة التجارة النفطية وغيرها.