شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للاتصالات" يوقع بروتوكول تعاون فى مجالات التدريب والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مع الكلية الكندية الدولية للتعاون في مجالات الأبحاث والإشراف العلمي وتدريب الطلاب والخريجين.



ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب العلمي الميداني لطلاب المعهد وخريجيه من خلال إعداد مجموعة من البرامج التدريبية يقدمها خبراء لتلبية احتياجات الأقسام العلمية بالكلية الكندية وسد احتياجات سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجالات الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف على مشاريع تخرج الطلاب، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للاتصالات هو مؤسسة علمية وبحثية مرموقة تُكرِّس مواردها لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة. ويستهدف المعهد الأسواق المحلية والإقليمية من خلال مختبرات مجهزة على أعلى مستوى. وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للمعهد، باعتباره مركزًا للتميز، في أن يصبح مؤسسة رائدة في مجال الاتصالات، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضًا على المستوى الدولي.