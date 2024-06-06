شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الأهلى لخدمات التحصيل الإلكترونى بـ180 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن صفقة على شركة الأهلي ممكن لخدمات التحصيل الإلكتروني خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 406.2 ألف سهم بقيمة 180 مليون جنيه، وصفقة على شركة اكسيس ميدل إيست أويل سيرفيسز منطقة حرة بحجم تداول 100 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون دولار، وصفقة على شركة تايجر للتنمية المستدامة وتطوير وإدارة المشروعات بحجم تداول 3.4 مليون سهم بقيمة 17 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 28.7 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار دولار عبر تنفيذ 83 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.783 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 458.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.7 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.36%، والعرب على 5.86%، واستحوذت المؤسسات على 24.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 42.2 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 698.9 ألف جنيه، 90.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 26428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 32307 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 11407 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6626 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1662 نقطة.