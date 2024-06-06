شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات فى السوق المصرى، لأنه لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تجميع أى من أجهزة الاتصالات التى لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة طبقًا لقانون الاتصالات رقم 10/2003 وذلك لما قد تسببه تلك الأجهزة من أضرار على شبكات مشغلى خدمات الاتصالات المرخص لهم أو آثار سلبية على الأجهزة الكهربائية المحيطة بها أو بصحة المستخدم النهائى لأجهزة الاتصالات.

إليك أسئلة وأجوبتها عن اعتماد الأجهزة النوع لأجهزة الاتصالات:

ما هى الأجهزة التى تتطلب اعتماد النوع؟

بصفة عامة تتطلب جميع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اعتماد النوع لها قبل دخولها السوق المصرى باستثناء قلة من الأجهزة التى يكون اعتماد النوع فيها اختياريا ومن أمثلة الأجهزة التى تتطلب اعتماد النوع أجهزة الاتصالات الطرفية كالتليفون الثابت والمحمول والكاميرا التى بها مخرج للتوصيل الشبكى Camera IP وأجهزة السنترالات العامة والخاصة وأجهزة اتصالات الشبكات كأجهزة الراوتر والسويتش وأجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الرإدار ومن أمثلة الأجهزة التى تعتبر خطوة اعتماد النوع لها خطوة اختيارية وليست إجبارية فى الوقت الحالى أجهزة الكمبيوتر الشخصية PC والمحمولة LAPTOP والأجهزة الكهربائية المنزلية الغسالات والثلاجات وغيرها.

ما هى الجهات التى يحق لها التقدم لاعتماد النوع؟

يحق للشركات المصنعة للأجهزة والشركات الممثلة لهم أو المفوضة منهم داخل أو خارج البلاد وكذلك الشركات المستوردة داخل البلاد التقدم لاعتماد النوع للمنتج الجديد.

متى يكون التقدم لاعتماد النوع للمنتج؟

يحبذ التقدم لاعتماد النوع للمنتج قبل التعاقد على شحنات منه وذلك للتأكد من خلو المنتج من أى عيوب تحول دون اعتماده مما قد يتسبب فى عدم الإفراج عن الشحنات الواردة منه حتى معالجة هذه العيوب.

ما هى الإجراءات المطلوبة لاعتماد النوع للمنتج؟

هناك حاليا ثلاثة أنواع من الإجراءات المطبقة لاعتماد النوع الإجراءات المبسطة والإجراءات المتوسطة والإجراءات المحكمة ويتم تحديد نوع الإجراءات المطبقة على المنتج طبقا للإجراءات المحددة فى هذا الشأن عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات.

ما المدة الزمنية لإصدار شهادة اعتماد النوع؟

يستغرق إصدار شهادة اعتماد النوع حوالى 14 يوما من تاريخ دفع الرسوم المقررة لاعتماد نوع المنتج الجديد بفرض اجتياز المنتج مراجعة الملفات واختبارات العينات الخاصة به، حال تطلب تقديم عينات منه طبقا للإجراءات المطبقة عليه.

هل شهادة اعتماد النوع تكفى وحدها للإفراج عن الشحنة الواردة من المنتج المعتمد؟

شهادة اعتماد النوع هى شهادة بمطابقة الجهاز لمواصفات السلامة اللاسلكية والكهرومغناطيسية والكهربائية والصحية المعتمدة ولا تعتبر تصريحا لاستيراده أو تصنيعه ويجب لاستيراد أو تصنيع شحنات من المنتج حصول الشركة التقدمة على تصريح الاستيراد أو التصنيع اللازم من إدارة خدمات الاستيراد كما يجب على الشركة المتقدمة حصولها على الترخيص اللازم من إدارة تراخيص الأجهزة حال استيراد أو تصنيع أجهزة تتطلب ترخيصا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

ما هى مدة صلاحية شهادة اعتماد النوع؟

شهادة اعتماد النوع تظل صالحة طالما لم تطرأ أى تغييرات على المنتج المعتمد.

كم مرة يتم تطبيق اعتماد النوع على المنتج؟

مرة واحدة فقط ويلتزم المصّنع صاحب الماركة بعدم إحداث تغييرات على المنتج المعتمد قبل الرجوع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتأكد من عدم التأثير على نتائج اختبارات السلامة اللاسلكية والكهرومغناطيسية والصحية واختبارات الأمان للمنتج، بالإضافة إلى عدم التأثير على وظائفه.

هل يمكن إصدار شهادة اعتماد النوع لأكثر من موديل؟

يمكن إصدار شهادة اعتماد النوع لأكثر من اسم موديل لنفس الماركة شرط أن تكون المنتجات التى تحمل هذه الأسماء تسرى عليها الإجراءات المبسطة أو المتوسطة وشرط ألا توجد أى فروق بين هذه المنتجات تؤثر على وظائفها أو نتائج السلامة اللاسلكية والكهرومغناطيسية والصحية واختبارات الأمان لها وعلى المصنع صاحب الماركة فى هذه الحالة تقديم خطاب يقر بالتماثل بين هذه المنتجات.

هل يطبق اعتماد النوع على الأجهزة الطبية؟

لا تحتاج الأجهزة الطبية اعتماد نوع إلا فى حالة اشتمالها على مكون اتصالات لاسلكى كالبلوتوث والإنترنت اللاسلكى وفى هذه الحالة يمكن الاكتفاء بتطبيق اعتماد النوع على مكون الاتصالات الداخلى فقط.

متى يمكن الاكتفاء بتطبيق اعتماد النوع فقط على مكون الاتصالات الداخلى بالمنتج دون اعتماد كامل المنتج؟

القاعدة العامة فى ذلك أن المنتجات التى لا تعتبر وظيفة الاتصالات بها وظيفة أساسية كالأجهزة الطبية يمكن فيها الاكتفاء بتطبيق اعتماد النوع على مكون الاتصالات الداخلى فقط أما المنتجات التى تعتبر وظيفة الاتصالات بها وظيفة أساسية كالتليفون الثابت والتليفون المحمول وأجهزة الشبكات كأجهزة الراوتر والسويتش وأجهزة الرإدار وغيرها، فهى جميعها تتطلب اعتماد النوع لكامل المنتج.

هل تحتاج أجهزة الاستقبال اللاسلكى التى ليس بها إرسال إلى اعتماد نوع؟

بصفة عامة تحتاج أجهزة الاستقبال فقط إلى اعتماد نوع ومن أمثلة ذلك جهاز تحديد المواقعReceiver GPS لكن هذه القاعدة لها استثناءات قليلة كأجهزة الاستقبال الإذاعى الراديو والتلفازفهى لا تحتاج اعتماد نوع.

هل تحتاج الهوائيات إلى اعتماد نوع؟

الهوائيات الفعالة التى تكون متصلة بمكون فعال كالترانزستور، اعتماد النوع لها اختيارى وليس إجبارى فى الوقت الحالى أما الهوائيات الغير فعالة فلا يطبق عليها اعتماد النوع.