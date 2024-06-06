شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "مواد البناء" و"الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.3%، أعقبه قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، 2%، على التوالي، يليهما قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 1.9%، 1.7%، 1.6%، على التوالي.

وهبط قطاعا التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.3%، ونزلت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، فيما ارتفع قطاعا مواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.3%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.783 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 458.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.7 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.36%، والعرب على 5.86%، واستحوذت المؤسسات على 24.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 42.2 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 698.9 ألف جنيه، 90.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 26428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 32307 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 11407 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6626 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1662 نقطة.