شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يحدد 3 شروط لوقف الخدمة بشكل مؤقت بناء على طلب المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم "جهاز تنظيم الاتصالات" شركات المحمول، بعـدم إجـراء وقـف مؤقـت للخدمـة بنـاء عـلى طلـب المشـرك إلا بعـد الحصـول عـلى موافقـة كتابيـة منـه شـخصيا أو عن طريق مكالمة صوتية مسجلة بشرط أن يكون اتصال المشترك من نفس رقم الخط الذى يريد وقف الخدمة عليه، وفى جميل الأحوال يجب تسجيل تحقيق الشخصية للعميل ورقمه القومي.

وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى وقت سابق، وصول إجمالى المشتركين في الهاتف المحمول فى الفترة من "يناير - مارس 2024" لـ108.34 ملايين مشترك، كما بلغ خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان " يناير - مارس 2024، لنحو 100.44%.

وبلغ حجم المشتركين في الهاتف الثابت " يناير – مارس 2024"، نحو 12.84 مليون مشترك، كما بلغ عدد مشتركى الهاتف الثابت فى تلك الفترة فى الحضر نحو 10.36 مليون مشترك وفى الريف 2.48 مليون مشترك.

ووصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول " صوت وبيانات" فى الفترة من " يناير - مارس 2024" نحو 78.09 مليون مشترك، كما بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية " بيانات فقط" 2.92 مليون مشترك خلال تلك الفترة.

ووصل حجم الاشتراك فى الانترنت النطاق العريض الثابت ل10.99 مليون وصلة خلال الربع الأول من 2024، كما بلغ عدد إجمالى مكاتب البريد 4617 مكتب على مستوى الجمهورية خلال الفترة من " يناير - مارس 2024"، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من مكاتب البريد 5.05 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.