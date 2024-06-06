شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتوقع محللون مستقبلاً قاتماً لصناعة الألماس العالمية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دق محللون ناقوس الخطر فيما يتعلق بصناعة الماس على المستوى العالمي خاصة في أمريكا بعد تراجع جاذبيته بالنسبة للمستهلكين وتفضيلهم أصولاً ومقتنيات ثروة أخرى، وفق ما ذكرت مجلة فورتشين.

صناعة المجوهرات في ورطة

قال أنكور داجا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المجوهرات للتجارة الإلكترونية "أنجارا" أن "صناعة الماس تعيش ورطة في الوقت الحالي".

انهيار أسعار الألماس

انهارت أسعار الماس الخام بنسبة 5.9% هذا العام 2024 بانخفاض أكثر من 30% عن أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2022، وذلك وفقًا لمؤشر زيمنيسكي العالمي لأسعار الألماس الخام.

ويعتقد داجا أن المستقبل قاتم بالنسبة للصناعة متوقعًا أن تنخفض أسعار الألماس الطبيعي بنسبة إضافية تتراوح بين 15% إلى 20% خلال العام المقبل 2025.

أكبر منتج ألماس في العالم

شهدت شركة الماس العملاقة "دي بيرز" التي تعد أكبر منتج للماس في العالم من حيث القيمة السوقية والتي صاغت عبارة "الماس يظل إلى الأبد" أسوأ عام لها منذ عقدين من الزمن وما تخلل ذلك من إعلان شركتها الأم "أنجلو أمريكان" عن خطط لسحب الاستثمارات وتفكيك شركة الماس التابعة لها التي تمتلك 85% منها.

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في حين أن أنجلو أمريكان لم تقدم معلومات إضافية حول كيفية قيامها بسحب الاستثمارات أقر الرئيس التنفيذي دنكان وانبلاد بالصعوبات التي تواجهها الشركة.

تراجع الطلب على الأحجار النفيسة

شهدت صناعة الماس تغيرًا سريعًا في حظوظها منذ بداية الوباء بعدما اتجه الحائزون للسلعة الثمينة إلى الإقبال على شرائها عبر الإنترنت. ولكن مع تراجع الوباء تراجع الطلب على الأحجار الثمينة.

تفاقمت المشكلة في مجال الألماس بعد عزوف الجيل الاصغر "زد" عن الزواج في أمريكا والغرب مما أدى إلى تراجع الطلب الشراء فضلاً عن التباطؤ الأوسع في المنتجات الفاخرة.

وقال داجا إن هناك سبب أكبر وراء الأزمة التي تضرب هذه الصناعة يتمثل في النمو السريع للماس الذي يتم إنتاجه في المختبر.

الألماس الاصطناعي.. مشكلة حقيقية

يعد الألماس المصنع في المعامل أرخص بنسبة 60٪ إلى 85٪ من نظيره المستخرج مما يزيد من الطلب عليه من قبل الجيل زد وجيل الألفية الذي يبحثون عن الحلي بأسعار معقولة.

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ويضيف إلى ذلك العلاقة المثيرة للجدل بين الصناعة التعدينية وظروف العمل.

على الرغم من أن تكنولوجيا إنتاج الألماس المُصنع في المعامل موجودة منذ الخمسينيات من القرن الماضي إلا أنها أصبحت الآن مُحسّنة للغاية بحيث يمكن إنتاج الأحجار الكريمة في غضون ساعات.

وقال داجا، إن نصف خواتم الخطبة المباعة في الولايات المتحدة كانت لألماس مصنع معمليًا هذا العام.

توقف العمل وخفض الأسعار

بالنسبة لشركات مثل دي بيرز، فإن تعاظم الطلب على الألماس المصنع إلى جانب تباطؤ الصناعة قد أدى إلى توقف العمل بشكل كبير.

أجبر انخفاض الطلب بشكل عام على الأحجار الكريمة الشركة على خفض الأسعار بأكثر من 40% في سبتمبر الماضي و 10% إضافية في بداية العام.

وفي هذا السياق، ستواصل شركة دي بيريز بيع أحجارها الكريمة والتي بدأت إنتاجها لأول مرة قبل ست سنوات حتى نفاد المخزون في غضون عام تقريبًا.