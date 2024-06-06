شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر "إس آند بي 500" يحقق أكبر عدد من الأرقام القياسية في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي جديد، حيث قادت “إنفيديا" أسهم التكنولوجيا الكبرى إلى الارتفاع وأعطت بيانات سوق العمل الضعيفة قليلاً من الأمل للمستثمرين في أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وبذلك يكون المؤشر قد وصل إلى قمته الـ25 هذا العام، وهو أعلى عام على الإطلاق يتخطي فيه المؤشر أرقاماً قياسية بكل هذا العدد.

مؤشرات وول ستريت

ارتفع مؤشر السوق الواسع ستاندرد آند بورز بنسبة 1.18% ليغلق عند 5,354.03 نقطة وهو رقم قياسي جديد.

ويأتي ذلك بعد أن عانى المؤشر خلال أسبوعين من التباطؤ وهو الآن مرتفع بنسبة 12.3٪ منذ بداية العام حتى الآن.

تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.96% إلى 17187.90 نقطة وهو أيضًا رقم قياسي جديد جاء بفضل قفزة أسهم إنفيديا.

فيما تراجع داو جونز قليلا حيث كان أداء الأسهم خارج قطاع التكنولوجيا ضعيفا مضيفا 96.04 نقطة أو 0.25٪ لينهي الجلسة عند 38807.33 نقطة.

أسهم إنفيديا

واصلت إنفيديا مسيرتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مضيفة أكثر من 5% لتحقق رقمًا قياسيًا جديدًا وتصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليون دولار.

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كشفت شركة تصنيع الرقائق عن شرائح جديدة حصلت على تقييمات مرتفعة من محللي وول ستريت.

وقال "بنك أوف أمريكا" :"إن إنفيديا قد ترتفع إلى 1500 دولار للسهم مما يعكس ارتفاعًا يزيد عن 22٪ عن أحدث إغلاق".

ارتفعت الأسهم بأكثر من 4٪ وقفزت إلى مستوى جديد عند 1221.25 دولارًا خلال الجلسة. وشهد السهم ارتفاعًا ضخما في 2024 حتى الآن حيث ارتفع بنسبة 146٪ .

تباطؤ الرواتب

أظهرت أحدث تقارير معدلات الرواتب تباطؤ في مستويات إلى 152000 وظيفة الشهر الماضي وهو أقل بكثير من 175000 وظيفة كانت متوقعة وفق اقتصاديين استطلعت داو جونز توقعاتهم.

تشير هذه البيانات إلى علامات ضعف في سوق العمل الأمريكي والتي يأمل المستثمرون أن تعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدلة كافية لخفض أسعار الفائدة القياسية.

العقود الآجلة

يشير تداول العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى احتمال بنسبة 70٪ تقريبًا أن يتراجع صناع السياسة في البنك المركزي من المعدل المستهدف الحالي البالغ 5.25٪ إلى 5.5٪ في سبتمبر وهو ما يقول بأن الاهتمام سيتحول إلى التدقيق أكثر في عدد طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس وتقرير الوظائف المهم لشهر مايو يوم الجمعة.

توقعات إس آند بي 500

في هذا السياق قالت سوليتا مارسيلي كبيرة مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في بنك "يو بي إس" : ”نتوقع أن يصل مؤشر إس آند بي إلى 5500 نقطة بحلول نهاية العام وسط تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية ونمو قوي في الأرباح واتجاه النمو الناجم عن الذكاء الاصطناعي".

توقعات خفض الفائدة

وأضافت مارسيلي بأن البنك يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام مما يوفر خلفية صحية للأسهم ونموها.

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وقال محللون أن ارتفاع يوم الأربعاء جاء محدودا بصفة عامة مع ضعف أسهم بعض البنوك وأسهم المستهلكين بينما ارتفع قطاع التكنولوجيا.

قلق المستثمرين

ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن البيانات الاقتصادية الضعيفة يمكن أن تشير إلى تباطؤ أوسع نطاقا وتفوق تأثير انخفاض تكاليف الاقتراض ولهذا سيكون تقرير الوظائف يوم الجمعة هو أهم تقارير الأسبوع بالنسبة للأسواق حيث توقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم إضافة 190 ألف وظيفة في مايو ارتفاعًا من 175 ألف وظيفة في أبريل.