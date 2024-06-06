أخبار البورصة اليوم الخميس 6-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 6-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.783 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والمالية والصناعية المصرية.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.783 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 458.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.7 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.36%، والعرب على 5.86%، واستحوذت المؤسسات على 24.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 42.2 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 698.9 ألف جنيه، 90.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 26428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 32307 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 11407 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6626 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1662 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، وأيه كابيتال القابضة، شراء الأولى 750 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية 1.6 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم، وشراء الرابعة 100 ألف سهم.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 2112 سهم، 695 سهم، 935 سهم، 41.7 ألف سهم، 79.2 ألف سهم، 3.2 مليون سهم، 4002 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومصر للفنادق عدد 2500 سهم، 785 سهمًا، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركتا سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وبالم هيلز للتعمير عدد 1500 سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 1000 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول مليون سهم.

أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 3 آلاف سهم بسعر 15.59 جنيه بقيمة إجمالية 46.8 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.933% إلى 5.033%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية.



الغاز

أعلنت شركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وسماد مصر (ايجيفرت)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء استقبال غازات التغذية، وبدء التشغيل التدريجي للمصانع بعد انتظام ضغط الغاز بالشبكة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة السويدي إلكتريك، إيرادات بلغت 45.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 بمعدل نمو سنوي 35.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.98 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 37%.

حققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات نشاط بلغت 2.6 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 917 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 22.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 19.8 مليون جنيه.



