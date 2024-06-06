شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 6-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 6-6-2024.



إيقاف التداول على 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والمالية والصناعية المصرية.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.783 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 458.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.7 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.36%، والعرب على 5.86%، واستحوذت المؤسسات على 24.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 42.2 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 698.9 ألف جنيه، 90.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 26428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 32307 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 11407 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6626 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1662 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 110.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 49.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.61%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 1.756 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.10%.

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2 بسعر إغلاق 0.759 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.42%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 20.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.86%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 42.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.07%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 23.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 1.302 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 26.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.410 بنسبة تراجع بلغت 4.19%.