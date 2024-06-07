شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان 1.8دولار ليسجل 79.30 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 79.30 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 1.8دولارًا أمريكيا مقارنة بسعر أمس الأربعاء والبالغ 78.22 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 89.30 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 10.81 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر مايو الماضي.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة أكثر من 1% عند التسوية بعد أن سجلت أدنى مستوى في أربعة أشهر، نتيجة ظهور بيانات عن زيادة مخزونات الوقود الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتًا، أي بنسبة 1.2 % ، لتصل إلى 78.41 دولار للبرميل عند التسوية وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا، أي بنسبة 1.1 % إلى 74.07 دولار للبرميل عند التسوية.