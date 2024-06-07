شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطيات 134.9 ألف أوقية ذهب قابلة للاستخراج.. مناجم ذهب أبومروات × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى:

1-شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أتون مايننج إنك الكندية.

2-خطوة هامة للقيام بأعمال الاستكشاف والاإستغلال للذهب في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية.

3- والتي تستثمر فيها الشركة الكندية في البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما .

4- تأسيس الشركة الجديدة سيكون بداية لأعمال استغلال الكشف التجارى للذهب الذى حققته الشركة فى منطقتي حمامة وغرب روودرين ضمن امتياز أبومروات .

5- وذلك تنفيذاً للعقد الذى تم توقيعه بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الكندية لإستغلال خام الذهب والمعادن المكتشفة في مساحة تقدر بحوالى 6ر57 كم2، .

6- حيث تقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج بحوالى 134.9 ألف أوقية ذهب و1.4 مليون أوقية فضة.

7- وتم خلال الجمعية العامة اعتماد خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة فى منطقة أبومروات.

8- شارك في أعمال الجمعية كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية وتونو فاك رئيس شركة أتون مايننج الكندية.