شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: ارتفاع مبيعات السيارات خلال أبريل 2024 بنسبة 35.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 35.1% على أساس شهري في أبريل الماضي لتسجل 5668 مركبة متنوعة، وذلك طبقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" وذلك خلال أبريل 2024 .

ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع بالمبيعات بنسبة 43% على أساس شهري في مارس إلى 4200 مركبة متنوعة - وهو أدنى مستوى شهري شهدته مبيعات سوق السيارات المحلية منذ يناير 2019.

يذكر أن مبيعات السيارات منذ مارس الماضي كانت في حالة تذبذب رغم انخفاض أسعار حوالي 24 ماركة بمختلف طرازاتهم وذلك عقب توفير السيولة الدولارية لمستلزمات الانتاج وقطع غيار السيارات في مصر لنشهد ارتفاع ملحوظ في شهر أبريل 2024 .