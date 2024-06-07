شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للصناعات الكيماوية: زيادة الصادرات يرتبط برفع القدرات الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن ملف الصادرات من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتماما بالغا؛ بهدف توفير العملة الصعبة، والحد من استنزاف الموارد الدولارية لافتا إلى أن زيادة الصادرات يرتبط اساسا بزيادة ورفع القدرة الإنتاجية للمصانع من جانب، وفتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من جانب آخر ‬.

‏أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أننا في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نهتم كثيرا بملف التصدير من خلال الشركات التابعة، سواء سيناء للمنجنيز، والتي يعد منتجها مهما للصادرات، أو مصر لصناعة الكيماويات، أو شركات الأسمدة على رأسها شركة كيما للأسمدة التي تعد واحدة من أهم شركات الأسمدة في مصر، والتي يتطلب توافر الغاز الطبيعي لها بصورة يومية حتى تلتزم بالصادرات، وتلتزم بتوفير الإنتاج المحلي للقطاع الزراعي من السماد.

‏أشار إلى أن بعض الشركات التابعة بدأت في إدخال صناعات ومنتجات جديدة؛ بهدف زيادة الصادرات من منتجات لم يسبق تصديرها من قبل، والحد أيضا من الواردات حيث كان يتم استيرادها ، لافتا أن ذلك يتم من بعض تلك المنتجات في شركة مصر للصناعات الكيماوية من خلال أقراص الكربون أو في شركة سبجوارت من خلال صناعة وايرات فلنكات السكك الحديدية.