شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات ترتفع وتسجل 152 مليون دولار فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الواردات المصرية من سيارات الركوب في الفترة الأخيرة.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، ارتفاع الواردات المصرية من السيارات في شهر مارس الماضي لتصل إلى 152 مليون دولار، ارتفاعا من 94 مليون و812 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 57 مليون و198 ألف دولار.

وجاءت زيادة واردات مصر من السيارات في الوقت الذى شهدت فيه غالبية بنود واردات السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا متفاوت في نفس الفترة ، حيث تراحعت قيمة واردات مصر من الثلاجات لتسجل نحو 7 ملايين و305 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 11 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 3 ملايين دولار، يليها واردات مصر من الغسالات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليون و141 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل نحو مليون و598 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 457 ألف دولار.

وكانت قيمة الواردات المصرية تراجعت بنسبة 16.2٪، حيث بلغت 5.94 مليار دولار خـلال شهــر مارس الماضي ، مقابــل 7.09مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 25.6%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 31.8 %، ولدائن باشكالها الأولية بنسبــة 31.0 %، ذرة بنسبـة 15.0%.