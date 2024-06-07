شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انتهاء تصنيع جزء كبير من مهمات مشروع الربط الكهربائى مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجانبان المصري والسعودى انتهوا من تصنيع ما يقرب من 50% من مهمات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة 3000 ميجا وات وات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى بدأت فى تركيب جزء كبير من المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء بمشروع الربط الكربائى مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتهاء الأعمال الخاصة بتركيب اﻷبراج.

وتابع المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت فى الانتهاء من أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر والحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الأرتفاع لمنشآت المحطة ومحطة السكاكين، ومن المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025.

وقال المصدر إن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يعتبر من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة بالكامل فى هذا المجال لكونهما اﻷكبر فى الوطن العربى من حيث القدرات المولدة، علاوة على أن مصر تضع على رأس أولويتها الفترة المقبلة تصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة.