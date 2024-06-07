شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انتهاء 50% من أعمال مشروع الربط الكهربائى مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت الـ 50%، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الجدول الزمني لمشروع الربط بين مصر والسعودية لتبادل 3 الألف ميجا وات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى فى مايو 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، وتشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات نوفمبر من نفس العام.

قال المصدر إنه تم الانتهاء من تصنيع جزء كبير من المهمات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.

ويرى المصدر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يعتبر من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة بالكامل، موكدا أن مصر تخطط لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر.