مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11560 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 7.23 نقاط ليقفل عند مستوى 11560.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 249 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ميهانا، وأسمنت السعودية، وطيبة، وأسمنت القصيم، وأسمنت أم القرى، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الكابلات السعودية، والخريف، وعذيب للاتصالات، والغاز، وصدر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 29.91% و7.87%.

فيما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وزين السعودية، والباحة، وأرامكو السعودية، وفقية الطبية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وفقية الطبية، وأرامكو السعودية، والأهلي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 304.90 نقاط، ليقفل عند مستوى 26230.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.