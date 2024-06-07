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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس “سبير بنك” الروسي: لن تكون هناك قفزات كبيرة في سعر صرف الروبل حتى نهاية العام والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
استبعد رئيس بنك سبيربنك، غيرمان غريف، حدوث قفزات كبيرة في سعر صرف الروبل حتى نهاية العام.
وقال غريف في تعليق لوسائل إعلام على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: إنه لا يرى مخاوف من حدوث “فقاعة” ائتمانية في روسيا.
ووصف غريف المعايير الجديدة للنظام الضريبي الروسي بأنها متوازنة.
وأوضح: توقعاتنا هي أن يبقى الروبل ضمن حدود 90-95 (للدولار) خلال النصف الثاني من هذا العام.
وأشار غريف أيضا إلى أن وضع سعر الفائدة الرئيسي “أكثر تعقيدًا بكثير”.
وأضاف: “بمجرد انخفاض نسبة التضخم، ستنخفض أسعار الفائدة، والجميع ينتظر ذلك”.
يعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.