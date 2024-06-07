شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 مليون طن حجم واردات الغاز المسال فى منطقة الأمريكتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال في منطقة الأمريكتين،خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي 3.8 مليون طن مقابل 2.2 مليون خلال الربع المماثل من عام 2023، بنمو على أساس سنوي نسبته 72.7% وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الربع الأول 2024 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، ارتفاع واردات البرازيل إلى 0.5 مليون طن خلال الربع محل الدراسة، علماً بأنها لم تستورد أية شحنات خلال الفترة المماثلة من العام الماضي،

وذكر التقرير، كما ارتفعت واردات أسواق أخرى مثل كولومبيا التي استوردت 0.6 مليون طن، بزيادة 0.1 مليون طن عن الفترة المماثلة من العام الماضي.



