سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-6-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "العين" الإخباري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، الموافق 7-6-2024 في البنوك المصرية.

وفي البنك المركزي المصري، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه عند 47.45 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر الدولار اليوم عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

ناهز سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

سجل الدولار في المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

جاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري في البنوك عند 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.