شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. تطورات أسعار الفراخ البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن الأسعار بدأت تشهد هبوط بحوالي 6 جنيهات في المزارع من مستويات 94 إلي 88 جنيها حالياً مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر.

وفيما يلي سعر الدواجن اليوم بالتفصيل:

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 87 إلي 88 جنيها

سعر الفراخ الساسو في المزرعة بين 115 إلي 116 جنيها.



كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلي 26 جنيها.

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلي 17 جنيها.

فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلي 72 جنيها.

استقرت أسعار البيض في السوق المصري ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدي بعد انخفاض كبير مطلع الشهر الجارى.