شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف وزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، والذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

ومن المقرر، أن يتيح الجهاز غدًا التظلم من المسابقة ولمدة أسبوعين، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية أيضا.

وكان الجهاز قد أعلن منتصف شهر يناير الماضي عن مسابقة لتعيين (243) في وظيفة معاون خبيرحسابي، معاون خبيرزراعي، معاون خبيرهندسي تخصص (مدني أوعمارة) معاون خبيرهندسي تخصص (هندسة بحرية)، معاون خبيرهندسي تخصص (ميكانيكا)، معاون خبيرهندسي تخصص (كهرباء)، معاون خبيرهندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.