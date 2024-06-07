شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع جامعة بورسعيد تأهيل الطلاب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس بزيارة الى جامعة بورسعيد للوقوف على ما تشهده الجامعة من طفرة علمية وانشائية وتدريبية للطلاب وتحديد الاحتياجات التي تلزم لاتمام الناحية التدريبية لطلاب الجامعة تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل وجعلهم مؤهلين بآليات تناسب احتياجات سوق العمل وكذلك تدريب طلاب الجامعة بالشركات والمصانع الكبرى وتحديد الكيفية التي يمكن من خلالها قيام الغرفةً بمساعدة الجامعة في هذا الشأن .

كان في استقبال وفد الغرفة الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعه بورسعيد و الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد و المستشار محمد الصواف رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية و الدكتور أحمد الروبى عميد كلية التربية النوعية ولفيف من أعضاء هيئة تدريس الجامعة .

شارك في الاجتماع من غرفة الصناعات الهندسية اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء واصلاح السفن و المهندس بهاء ديميتري رئيس لجنة العلاقات الخارجية و المعارض و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و وائل المريكي المستشار الإعلامي للغرفة و الدكتور طارق رفعت ممثلا عن مصنع قادر والمهندس محمد صقر عضو غرفة الصناعات الهندسية .

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من اللقاء هو بحث احتياجات سوق العمل والشروط و المواصفات التي يتطلبها القطاع الصناعي داخل المصانع و الشركات .

واشاد محمد المهندس بما شاهده على أرض الواقع من مراكز تدريب و تكنولوجيا متطورة و تجارب بحثية متميزة داخل اروقة الجامعة خاصة في كلية هندسة، وأثني على جهود جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن إبراهيم ومجلس ادارة الجامعة في تطوير العملية التعليمية و تأهيل وتسليح طلاب الجامعة بكل وسائل العلم و التكنولوجيا الحديثة والمتطورة .

ومن جانبه قال الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو ربط الطلاب بسوق العمل وفتح مجالات للتدريب العملي لهم داخل المصانع والشركات مشيدا بالدور الذي تقوم به غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس .

وكشف الدكتور أيمن إبراهيم عن وجود مركزين خاصين بتعليم الصناعات الهندسية مؤكدا أن مجال التدريب الفني بالمراكز مفتوح لكل الطلاب لدعم مشروعات التخرج و توفير الخدمات لهم .

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة بورسعيد لديها شراكات متعددة واوجه تعاون مع هيئات قومية في مشروعات بحثية و علمية على مختلف الأصعدة

وخلال الزيارة تم الوقوف على إمكانيات المعامل الموجودة داخل الجامعة وخاصة معامل كلية الهندسة لمعرفة ما وصلت إليه من تطوير وتقدم تكنولوجي يساهم في تأهيل الطلاب علميا وفقا لمتطلبات سوق العمل وتبادل خبرات وتدريب الطلاب وخلق فرص عمل .

وتم أيضًا بحث سبل وأوجه التعاون بين الغرفة الهندسية وجامعة بورسعيد، واستثمار إمكانيات الغرفة للارتقاء بمستوى الطلاب التدريبي والمهني.