بداية التعاملات.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا مفاجئًا مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، وذلك بعد أيام من الاستقرار في أسواق الصاغة المحلية، وسط ارتفاعات متتالية لسعر المعدن الأصفر عالميًا.

وكان بعض الخبراء قد أرجعوا أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعات كبيرة خلال فترة عيد الأضحى المبارك 2024، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الشراء، نتيجة المناسبات العائلية من الأفراح والخطوبات وغيرها من المناسبات السعيدة التي يقبل عليها البعض خاصة في وقت الأعياد.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر، وفقا لما نقله موقع "القاهرة 24" عن منصة "آي صاغة":

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3594 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3145 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2695 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 25160 جنيهًا.

وواصل سعر الذهب ارتفاعاته على المستوى العالمي، حيث ارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم مسجلا نحو 2376 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب أمس الخميس

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 25 ألفا و40 جنيهًا.