شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل 27.25 ريال سعر الطرح النهائي لاكتتاب الأفراد والمؤسسات في اكتتاب أرامكو السعودية الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تعلن اليوم كل من حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") وشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية")، وهي أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم ("الشركة")، عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام ("الطرح") لأسهم عادية في الشركة ("أسهم الطرح") بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.تفاصيل الطرحمثل الطرح طرحاً ثانوياً عاماً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة، والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.تم تحديد سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي للطرح") بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر. سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.تم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1,331,915 مكتتب. وبناء عليه، سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي) للمكتتبين الأفراد وسيتم تخصيص نسبة الـ90% المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.لغرض تمكين مدير الاستقرار السعري (بحسب التعريف الوارد أدناه) من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، قامت الحكومة بمنح مدير الاستقرار السعري خيار الشراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو "greenshoe " بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد عن 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 9 يونيو 2024م، وتنقضي في يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024م. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المُصدرة. تم نشر مستند الطرح المتعلق بالطرح ("مستند الطرح") وهو متاح على (www.aramco.com/share-offering ). للحصول على معلومات كاملة حول تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح وعملية الاكتتاب والتسوية،