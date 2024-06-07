فوز القاهرة كعاصمة للسياحة وفعاليات ثقافية وفنية أبرز أحداث الآثار فى أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة السياحة والآثار، تقرير يرصد أنشطتها في أسبوع من 1 إلى 7 يونيو 2024، وأبرزها فوز القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى.

فوز القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى لعام 2026



أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، فوز مدينة القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بالمنظمة لعام 2026، وذلك خلال أعمال الدورة الـ12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة، والتي انعقدت بأوزبكستان وشارك بها وفد من وزارة السياحة والآثار برئاسة نائب الوزير لشئون السياحة.

وتم الاستناد في إعداد ملف ترشيح القاهرة، لمنتج القاهرة الثقافي الجديد، الذي سيجعل المدينة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته ويساهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بها.

ويتضمن ملف ترشيح مدينة القاهرة، عدة جوانب ومسارات للمدينة منها التاريخي والأثري والروحاني، والثقافي والحياتي والنيلي والترفيهي، بالإضافة لمسار رحلة العائلة المقدسة.

كما تضمن الملف، المعالم الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تحتويه من كافة المظاهر التي تؤهلها كأفضل وجهات سياحة المدن في العالم.

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

ترأس وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث قام الأمين العام للمجلس باستعراض إنجازات قطاعات المجلس المختلفة خلال شهر مايو الماضي، من اكتشافات أثرية وأعمال الترميم والتطوير للمواقع الأثرية والمتاحف، وتسجيل الآثار والافتتاحات.

كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على منح تخفيض بنسبة 20% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظات قنا، والأقصر، وأسوان خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2024.

مشاركة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة فى أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

شاركت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة فى أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في أوزبكستان تحت شعار "تنمية صناعة السياحة على نحو مستدام ومرن"، حيث استعرضت الاستراتيجية الوطنية للسياحة ومحاورها وتطورات صناعة السياحة في مصر والمعدلات السياحية غير المسبوقة التي تم تحقيقها عام 2023.

كما أشارت نائب الوزير إلى منتج القاهرة الثقافي الجديد، وأعمال التطوير والخطة المتكاملة للدولة لترميم مقامات وأضرحة آل البيت وتطوير وتجديد إحياء القاهرة الإسلامية التاريخية والفاطمية.

بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر.. فعاليات ثقافية وفنية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

بمناسبة الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يوافق الأول من يونيو من كل عام، شهد المتحف القومي للحضارة المصرية، انطلاق مجموعة من ورش العمل، والفعاليات الفنية والثقافية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني.

وعلى هامش الفعالية، نظم المتحف عدد من المعارض المؤقتة، من بينها معرض أثري بقاعة النسيج المصري بعنوان "مبارك شعب مصر"، والذي يضم مجموعة من روائع الفنون القبطية تُعرض لأول مرة، ويستمر لمدة أسبوعين.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي ITB China

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي ITB China الذي أُقيمت فعالياته على مدار ثلاثة أيام بشنغهاي بالصين، كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدة لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة الصينية، ولقاءات إعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا، تم خلاله استعراض المنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري والتطرق للخطط المستقبلية للهيئة لزيادة نصيب مصر من الحركة السياحية الصينية.

جولة تفقدية لمتابعة تجهيزات معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنغهاي بالصين

قام الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع المتاحف بزيارة متحف شنغهاي بالصين للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة"، والتأكد من جاهزية القاعات المخصصة بالمتحف وفتارين العرض والإضاءة وأنظمة الأمن والحماية وغيرها.

كما تم انعقاد مؤتمر صحفي إيذانًا بقرب افتتاح المعرض، حيث ألقى خلاله الأمين العام للمجلس كلمة أعرب خلالها عن سعادته بإقامة المعرض بالصين مما يعكس عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدًا أن هذا المعرض، المقرر إقامته من 19 يوليو المقبل حتى 17 أغسطس 2025، سيساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية.

ورشة عمل لقيادات قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار

عُقدت ورشة عمل لقيادات قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث استعرض أبرز ملامح استراتيجية المجلس ومحاور العمل الرئيسية المستهدفة، وأكد على أهمية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس.

كما تم التطرق لتطوير منظومة التحول الرقمي والتذاكر الإلكترونية لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس، والتأكيد على الارتقاء والاستفادة بالكوادر الوظيفية خاصة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.

زيارة فريق السلة هارلم جلوبتروترز الأمريكي لمنطقة أهرامات الجيزة

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، زيارة لفريق السلة الاستعراضي العالمي هارلم جلوبتروترز الأمريكي، لمنطقة أهرامات الجيزة خلال تواجده في مصر لتقديم عروضه بالقاهرة والإسكندرية.

وأعرب الفريق خلال جولته بمنطقة الأهرامات عن سعادته بهذه الزيارة وإعجابه بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى حرصه على التقاط الصور التذكارية.

متابعة وزارة السياحة والآثار لسير رحلات الحج السياحي

تواصل وزارة السياحة والآثار متابعتها لسير رحلات الطيران للحج السياحي للموسم الحالي، حيث تم تسيير 44 رحلة طيران لجدة والمدينة، حتى 4 يونيو الجاري، كما تتواجد، على مدار الساعة، لجان من مفتشي الإدارة المركزية بالمطارات المصرية، وبمطار الملك عبد العزيز بجدة، كما تم استحداث لجنة بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة.

وقد بلغت أعداد حجاج السياحة الذين غادروا البلاد حتى 4 يونيو الجاري، إلى الأراضي المقدسة، سواء طيران أو بري، 8602 حاج، وتم الاطمئنان على وصولهم وتسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة.