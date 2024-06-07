شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 بـ3130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، بمستهل التعاملات بعد تسجيل مستويات مرتفعة، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3130 جنيها، وذلك بعد تطورات السعر العالمي للذهب وحدوث ارتفاعات كبيرة للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها..

البنوك المركزية تزيد حيازتها من الذهب

وزادت ثمانية بنوك مركزية احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في أبريل، وكان البنك المركزي التركي أكبر مشتري حيث زاد احتياطيات الرسمية بمقدار 8 أطنان، حيث بلغ صافي مشتريات البنك بعد 11 شهرًا متتاليًا من الشراء إلى 38 طن من الذهب، مما يرفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنًا.

وأعلن البنك المركزي الصيني عن تباطؤ كبير في مشترياته من الذهب، ليشير البنك أن احتياطاته من الذهب ارتفعت بما يقل قليلاً عن 2 طن في أبريل إلى 2264 طنًا - وهي أدنى زيادة شهرية منذ أن استأنف الإبلاغ في نوفمبر 2022 وأقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 18 طنًا قبل أبريل.