شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: تعديل اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أنطون عليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي، على هامش مشاركتهما بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، حيث استعرض اللقاء أبرز ملفات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة لا سيما الصعيد التجاري والصناعي والاستثماري.

وفي مستهل اللقاء، تقدم الوزير بالتهنئة لأنطون عليخانوف على تكليفه بحقيبة وزارة الصناعة والتجارة الروسية، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التعاون المثمر بين الجانبين خاصة مع رئاسة الوزارتين لأعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

وقال "سمير"، إن اللقاء استعرض مستجدات التصديق على مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تمت الموافقة على إحالة تعديل الاتفاقية إلى مجلس النواب تمهيداً لتصديق رئيس الجمهورية عليها، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن لتسهيل ونجاح تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر وهو ما انعكس في استجابة الجانب المصري للتعديلات المقترحة من الجانب الروسي.

وأوضح الوزير أنه تم خلال مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوراسي التوصل إلى توافق في العديد من المواد الخاصة بالاتفاق، وقد تم الاتفاق بين فريقي التفاوض من الجانبين على استكمال المفاوضات بخصوص الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها من خلال الاجتماعات الافتراضية خلال الفترة القادمة.

وأشار سمير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين زادت بنسبة 5.3% خلال عام 2023 حيث بلغت نحو 5 مليار و159 مليون دولار مقابل 4 مليار و896 مليون دولار خلال عام 2022، تشمل أبرز بنود التبادل التجاري بين مصر وروسيا الحاصلات الزراعية والتي تستحوذ على نحو 74,2% من إجمالي الصادرات المصرية للسوق الروسي، إلى جانب القمح وبذور عباد الشمس.

ولفت الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضًا فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجال المستحضرات والأجهزة الطبية والاستعداد لدراسة ملفات البنود ذات الأولية الخاصة لمصر والتي يتوافر لها إنتاج روسي مميز وتأكيد الحاجة إلى تكثيف التشاور في هذا الإطار بعد مراجعة نتائج زيارة وفد هام من وزارة الصناعة الروسية واتحادات الصناعات الطبية والشركات الروسية الكبرى لفعاليات معرض صحة أفريقيا Africa Health Excon في الفترة 3- 8 يونيو الجاري.

وأضاف سمير أن الجانب المصري على استعداد لعقد فعاليات الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتاً إلى إمكانية عقد اجتماع اللجنة على هامش أحد المناسبات المخططة في إطار البريكس.

ومن جانبه، أكد أنطون عليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي، حرص الحكومة الروسية على إعطاء دفعة قوية لمختلف ملفات التعاون المشترك مع مصر لا سيما مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، واتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوراسى، واللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.