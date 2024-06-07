الاقتصاد

الذهب يتراجع في تعاملات اليوم

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الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3130 جنيها، متراجعا بقيمة ٣٠ جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها..

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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