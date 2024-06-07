الذهب يتراجع في تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3130 جنيها، متراجعا بقيمة ٣٠ جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها..