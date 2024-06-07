الذهب يتراجع في تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3130 جنيها، متراجعا بقيمة ٣٠ جنيها.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3577 جنيها.
عيار 21 يسجل 3130 جنيها.
عيار 18 يسجل 2683 جنيها.
الجنيه الذهب 25040 جنيها..
الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3130 جنيها، متراجعا بقيمة ٣٠ جنيها.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3577 جنيها.
عيار 21 يسجل 3130 جنيها.
عيار 18 يسجل 2683 جنيها.
الجنيه الذهب 25040 جنيها..
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.