شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع ملحوظ بحوالي 240 جنيها أمس، وسجل الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25040 جنيها بدون مصنعية في الصاغة.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25040 جنيها- وقت صياغة هذه السطور- وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21، ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.